Кабмин утвердил сокращение региональных таможен на 40% - карта

Кабинет Министров Украины принял постановление об образовании территориальных органов Государственной таможенной службы.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, постановление предусматривает создание таможен Гостаможслужбы и реорганизацию таможен Государственной фискальной службы (ГФС) путем их присоединения к вновьсозданным таможням Гостаможслужбы.

Принятие постановления продолжит создание Гостаможслужбы и обеспечит ее полноценный запуск.

В основу структуры территориальных органов Гостаможслужбы полжен принцип объединения таможен ГФС с учетом территориальной концентрации таможенных постов. В результате образования новых таможен, ожидается, что все существующие таможенные посты и пункты пропуска через госграницу продолжат функционировать на прежних местах.

При определении перечня новых таможен учтены местоположение существующих таможен и таможенных постов; логистика между постами и таможнями ГФС; наличие транспортного сообщения и дорожной инфраструктуры; количество таможенных постов; имеющиеся и перспективные IТ решения.

Как написал в Facebook глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, вместо 26 региональных таможен будет 16. Кроме того останутся отдельно лаборатория и кинологический центр.

Новая региональная структура, по словам Нефьодова, позволит сэкономить на административных расходах (должности будут перераспределяться в пользу оперативного состава); оптимизировать логистику (для существенного количества таможенных постов уменьшится расстояние до центра). Кроме того, Нефьодов отметил, что благодаря принятому документу будет создана Координационно-мониторинговая таможня: "Мы начнем накапливать опыт и функции надзора, создавать центры компетенций по сложным и рискованным группам товаров, мониторинговые группы для анализа данных по границам, просмотра информации с камер, весов, сканеров и т.д.".

По словам главы ведомства, создание региональных таможен - это промежуточная структура, по которой будут отработаны этапы пути, который предстоит пройти следующем году для перехода на единое юрлицо.

"Следующие шаги - назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юрлиц, начало перевода людей в регионах", - добавил Нефьодов.