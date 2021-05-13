Кабмин одобрил изменения в Налоговый кодекс, которые принесут 60 млрд грн

Кабинет министров одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Изменения направлены на сбалансирование бюджетных поступлений.

"Достичь этого мы планируем путем: противодействия схемам по уклонению от налогообложения, создания прозрачной конкурентной среды, повышения эффективности использования экономических ресурсов страны", – пояснил министр финансов Сергей Марченко.

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В ведомстве подчеркнули, что принятие и реализация положений законопроекта будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджет в размере более 60 млрд грн в год.

Документ предусматривает:

индексацию ставок акцизного и экологического налогов, рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом в соответствии с уровнем инфляции, а также ставок платы за специальное использование воды и лесных ресурсов – в соответствии с ростом цен производителей;

исключение возможности создания неоправданно больших запасов табачных изделий, что должно предотвратить уклонение от уплаты акциза на эту продукцию;

перенос уплаты 5% акцизного налога с максимальной розничной цены табачных изделий на производителей и импортеров;

включение в основания проведения проверок информации о нарушении законодательства относительно обращения горючего;

ограничение бюджетного возмещения НДС для посредников с продажи потребительских товаров;

возмещение НДС при экспорте сельхозпродукции товарных групп 1-24 только после поступления валютной выручки;

введение минимального налогового обязательства с 1 га товарных сельскохозяйственных земель (4,5% нормативно-денежной оценки).

Как отметили в Минфине, также предлагается освободить от НДФЛ средства государственной поддержки, которые предоставляются предпринимателям и гражданам не непосредственно из бюджета, а от Фонда развития предпринимательства или Фонда развития инноваций (государственные программы Доступная ипотека 7% и Доступные кредиты 5- 7-9%).

Налоговый кодекс предоставляет правительству право внести в парламент до 1 июня, при потребности, законопроект относительно ставок налогообложения, определенных в абсолютных размерах (акцизного налога, экологического налога и рентной платы) с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции.

В декабре 2020 года Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки украинского бизнеса на время карантина.

Наталия Софиенко

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