Списание и отсрочка налогов. Рада изменила Налоговый кодекс для поддержки бизнеса
Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки украинского бизнеса на время карантина. Парламентарии приняли за основу и в целом президентский законопроект №4430. "За" проголосовали 302 нардепа.
Народные депутаты также поддержали решение о немедленном подписании законопроекта спикером Дмитрием Разумковым. За это проголосовали 305 депутатов.
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Законопроект предлагает:
– Списать налоговый долг налогоплательщикам, если совокупный размер долга не превышает 3060 грн, и он не погашен по состоянию на 1 ноября 2020 года.
– До 29 декабря 2021 года отсрочить погашение налогового долга налогоплательщиков – физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который не превышает 6800 грн.
– Списать пени и штрафные санкции в случае уплаты налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного закона.
– Увеличить порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3060 грн.
– Не облагать НДФЛ и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом о соцподдержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина из-за коронавируса.
- Физические лица-предприниматели получат по 8000 грн единовременной помощи. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4429.
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