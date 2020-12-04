UA

Списание и отсрочка налогов. Рада изменила Налоговый кодекс для поддержки бизнеса

04.12.2020, 12:25
Списание и отсрочка налогов. Рада изменила Налоговый кодекс для поддержки бизнеса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки украинского бизнеса на время карантина. Парламентарии приняли за основу и в целом президентский законопроект №4430. "За" проголосовали 302 нардепа.

Народные депутаты также поддержали решение о немедленном подписании законопроекта спикером Дмитрием Разумковым. За это проголосовали 305 депутатов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Законопроект предлагает:

– Списать налоговый долг налогоплательщикам, если совокупный размер долга не превышает 3060 грн, и он не погашен по состоянию на 1 ноября 2020 года. 

– До 29 декабря 2021 года отсрочить погашение налогового долга налогоплательщиков – физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который не превышает 6800 грн.

Списать пени и штрафные санкции в случае уплаты налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Увеличить порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию до 3060 грн.

Не облагать НДФЛ и налогом на прибыль предприятий доходы (материальную помощь, компенсации), полученные в соответствии с законом о соцподдержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период карантина из-за коронавируса.

Освобождаются от уплаты ЕСВ плательщики единого налога первой группы за периоды с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 за себя. Этот период будет включаются в страховой стаж.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
карантин налогоплательщик помощь бизнесу законопроект №4430

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Что вы знаете о психотерапии?

Что вы знаете о психотерапии?
 