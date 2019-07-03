Кабмин одобрил макропоказатели на 2020-2022 годы

Кабинет Министров Украины одобрил основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы. Постановление правительства было принято 15 мая и опубликовано на сайте.

"Прогноз разработан по сценарию, который базируется на анализе развития отечественной экономики в 2016-2018 годах, текущей экономической ситуации, предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов, и базируется на прогнозных расчетах развития экономики Украины в 2020-2022 годах как в целом, так и по секторам экономики", - отмечают в Кабмине.

Это сценарий является продолжением сценария 1 прогноза, заложенного в Государственный бюджет Украины на 2019 год, и направлен на создание благоприятных условий для достижения Украиной устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения. "В соответствии с этим в 2020-2022 годах особое внимание правительства будет уделяться эффективному проведению инновационно-инвестиционной и социальной политики", - подчеркивают в Кабмине.

Сценарий развития экономики Украины предполагает два варианта.

Согласно варианту 1 в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году - на 3,8%, в 2022 году - на 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% - в 2021 году и 5,3% - в 2022 году.

Согласно варианту 2 в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году - на 3,6%, в 2022 году - на 3,3%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6,5% в 2020 году, 7,1% - в 2021 году, 7% - в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Кабминистров подготовил проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы (бюджетную декларацию).

В 2019 году Всемирный банк прогнозирует Украине рост экономики на уровне 2,7%. В последующих годах этот показатель может стать выше.