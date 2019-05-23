Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП Украины

Всемирный банк (ВБ) подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году на уровне 2,7%. Об этом сообщила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен на пресс-конференции в Киеве 23 мая, передает Интерфакс-Украина.

"В 2018 году рост ВВП составил 3,3%. В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году", - сказала Кахконен.

Она отметила, что улучшить показатели роста экономики позволит открытие рынка земли, проведение анбандлинга Нафтогаза, решение проблемы неработающих кредитов в госбанках, а также антикоррупционные меры.

"Если будет прогресс по этим направлениям, то Украина получит 3,4% роста ВВП в 2020-м и 3,8% в 2021 году", - цитирует агентство ведущего экономиста ВБ Фарука Кхана.

В случае невыполнения этой повестки дня, рост экономики замедлится до уровня ниже 2% ВВП, отметили в ВБ.

Также в ВБ посоветовали Украине сохранить отношения с МВФ, чтобы избежать кризиса.

По оперативным данным Госстата, рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года замедлился до 2,2%.