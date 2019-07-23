Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.07.2019, 18:25

Кабмин одобрил план реформирования налоговой и таможни

Кабмин одобрил план реформирования налоговой и таможни

Кабмин хочет устранить недостатки в системе администрирования налогов и таможенного оформления

Кабинет министров утвердил планы по реформированию Налоговой и Таможенной служб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Премьер-министр Владимир Гройсман подписал распоряжение Кабинета министров от 5 июля 2019 года №542-р "Об утверждении планов действий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику", - говорится в сообщении министерства.

Планы предусматривают 13 шагов:

  • оптимизацию организационной и функциональной структур служб;
  • совершенствование процедур административного обжалования;
  • управление информационными системами и технологиями;
  • развитие персонала, антикоррупционные меры;
  • стимулирование добровольной уплаты налогов, развитие налоговых сервисов;
  • управление рисками, налоговый контроль и аудит;
  • совершенствование работы, направленной на погашение налогового долга;
  • противодействие размыванию налоговой базы и усиление функции анализа трансфертного ценообразования;
  • содействие безопасности и международной торговле, включая упрощение и гармонизацию таможенных процедур;
  • содействие эффективному взиманию таможенных платежей;
  • развитие инфраструктуры, электронных технологий и сервисов для международной торговли;
  • защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей природной среды и борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;
  • повышения эффективности международного таможенного сотрудничества.

Ожидается, что это устранит недостатки в системе администрирования налогов и таможенного оформления.

Напомним, в декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by.

Новую Налоговую возглавил бывший замминистра финансов Сергей Верланов. Главой новой Таможни стал экс-первый замминистра экономического развития Максим Нефьодов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: реформа таможни, реформа налоговой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 