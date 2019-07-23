Кабмин одобрил план реформирования налоговой и таможни

Кабмин хочет устранить недостатки в системе администрирования налогов и таможенного оформления
Кабинет министров утвердил планы по реформированию Налоговой и Таможенной служб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Премьер-министр Владимир Гройсман подписал распоряжение Кабинета министров от 5 июля 2019 года №542-р "Об утверждении планов действий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику", - говорится в сообщении министерства.
Планы предусматривают 13 шагов:
- оптимизацию организационной и функциональной структур служб;
- совершенствование процедур административного обжалования;
- управление информационными системами и технологиями;
- развитие персонала, антикоррупционные меры;
- стимулирование добровольной уплаты налогов, развитие налоговых сервисов;
- управление рисками, налоговый контроль и аудит;
- совершенствование работы, направленной на погашение налогового долга;
- противодействие размыванию налоговой базы и усиление функции анализа трансфертного ценообразования;
- содействие безопасности и международной торговле, включая упрощение и гармонизацию таможенных процедур;
- содействие эффективному взиманию таможенных платежей;
- развитие инфраструктуры, электронных технологий и сервисов для международной торговли;
- защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей природной среды и борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;
- повышения эффективности международного таможенного сотрудничества.
Ожидается, что это устранит недостатки в системе администрирования налогов и таможенного оформления.
Напомним, в декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by.
Новую Налоговую возглавил бывший замминистра финансов Сергей Верланов. Главой новой Таможни стал экс-первый замминистра экономического развития Максим Нефьодов.