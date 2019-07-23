Кабмин одобрил план реформирования налоговой и таможни

Кабинет министров утвердил планы по реформированию Налоговой и Таможенной служб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Премьер-министр Владимир Гройсман подписал распоряжение Кабинета министров от 5 июля 2019 года №542-р "Об утверждении планов действий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику", - говорится в сообщении министерства.

Планы предусматривают 13 шагов:

оптимизацию организационной и функциональной структур служб;

совершенствование процедур административного обжалования;

управление информационными системами и технологиями;

развитие персонала, антикоррупционные меры;

стимулирование добровольной уплаты налогов, развитие налоговых сервисов;

управление рисками, налоговый контроль и аудит;

совершенствование работы, направленной на погашение налогового долга;

противодействие размыванию налоговой базы и усиление функции анализа трансфертного ценообразования;

содействие безопасности и международной торговле, включая упрощение и гармонизацию таможенных процедур;

содействие эффективному взиманию таможенных платежей;

развитие инфраструктуры, электронных технологий и сервисов для международной торговли;

защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей природной среды и борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;

повышения эффективности международного таможенного сотрудничества.

Ожидается, что это устранит недостатки в системе администрирования налогов и таможенного оформления.

Напомним, в декабре 2018 года правительство решило разделить Государственную фискальную службу на два ведомства. Это одно из требований Международного валютного фонда в рамках действующей программы stand-by.

Новую Налоговую возглавил бывший замминистра финансов Сергей Верланов. Главой новой Таможни стал экс-первый замминистра экономического развития Максим Нефьодов.