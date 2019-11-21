Кабмин предлагает изменить Таможенный тариф Украины

Кабинет министров Украины на заседании 20 ноября поддержал проект закона, который предлагает согласовать новый проект Таможенного тарифа Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Документ предлагает изменить устаревший таможенный классификатор тарифов, из-за которого возникают несогласования, связанные с различиями в товарных кодах при таможенном оформлении импортируемой в Украину продукции, а также при сравнении таможенной статистики Украины и стран-торговых партнеров.

"Действующий у нас [Таможеный тариф] - на основе Гармонизированной системы версии 2012 года, а весь мир уже перешел на версию 2017-го года. В результате мы имеем несопоставимую статистику, проблемы классификации новых устройств и возможности для людей "проходить между щелями", - написал в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

В основу проекта Таможенного тарифа Украины положена новая версия Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, построенной на основе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 2017 года и Комбинированной номенклатуры Европейского Союза.

В частности предлагается изменить классификацию отдельных товаров, объединив нескольких кодов в один, и не менять ставки ввозной пошлины на товары.

В Минэкономразвития отмечают, что изменения будут также способствовать ускорению и упрощению таможенного оформления товаров, помогут адаптировать статистическую систему Украины к международным методам, стандартам и классификации.