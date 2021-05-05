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Кабмин ограничил круг получателей жилищных субсидий. Кого коснулось

05.05.2021, 18:20
Кабмин ограничил круг получателей жилищных субсидий. Кого коснулось - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров принял постановление, ограничивающие круг домохозяйств, имеющих право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий документ опубликован на правительственном портале. 

Согласно постановлению, право на субсидию потеряли домохозяйства, где один из членов владеет транспортным средством (кроме мопеда и прицепа), с года выпуска которого не прошло пять лет или владеет двумя транспортными средствами, с года выпуска которых не прошло 15 лет.

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Также субсидия не будет выплачиваться домохозяйствам, в состав которых входят лица, достигшие 18-летнего возраста, но не имеющие официальных доходов или их среднемесячный доход меньше размера минимальной заработной платы. Исключения составляют семьи, где молодые люди учатся на дневной форме обучения, зарегистрированны в службе занятости как безработные, находятся в местах лишения свободы, либо получали любые государственные пособия или соцпомощь.   

Лишатся субсидии домохозяйства, члены которых находились за границей совокупно более 60 дней. Исключения: пребывание за границей на обучении, в служебных командировках, на лечении.  

Кабмин исключил из числа получателей субсидий домохозяйства, в которых один из членов в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией совершал покупку на сумму более 50 млн грн, включая валюту, ценные бумаги, виртуальные активы, стройматериалы.

Субсидия также не назначается домохозяйствам, если один из его членов является собственником более одного жилого помещения, кроме жилья, расположенного на временно оккупированных территориях.

Также право на субсидию потеряют семьи, в случае, когда один из членов имеет депозит, превышающий 25-кратный размер прожиточного минимума.

Согласно постановлению Кабмина, назначение жилищной субсидии возможно только после подачи нового заявления и предоставления декларации о доходах. Документы можно подавать с мая 2021 года.

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Роман Брыль
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домохозяйства кабмин жилищная субсидия
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