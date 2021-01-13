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Кабмин увеличит размер субсидии тем, кто отапливает дома электроприборами

13.01.2021, 16:27
Кабмин увеличит размер субсидии тем, кто отапливает дома электроприборами - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерству финансов и министерству социальной политики сформировать механизмы субсидирования, которые помогут компенсировать оплату коммунальных услуг людям, использующим электроэнергию для обогрева жилищ. Об этом премьер сообщил на своем telegram-канале. 

"В связи с увеличением тарифов, в январе вырастут и субсидийные выплаты для людей", – написал Шмыгаль.

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По словам премьера, в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. Средний размер субсидии – 1600 грн.

"Мы значительно упростили доступ до получения таких субсидий. Можно это сделать онлайн, почтой, офлайн. Увеличено количество людей, которым субсидия переназначается автоматически. Без комиссий и проверок", – резюмировал Денис Шмыгаль.

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Роман Брыль
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