Кабмин увеличит размер субсидии тем, кто отапливает дома электроприборами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерству финансов и министерству социальной политики сформировать механизмы субсидирования, которые помогут компенсировать оплату коммунальных услуг людям, использующим электроэнергию для обогрева жилищ. Об этом премьер сообщил на своем telegram-канале.

"В связи с увеличением тарифов, в январе вырастут и субсидийные выплаты для людей", – написал Шмыгаль.

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По словам премьера, в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. Средний размер субсидии – 1600 грн.

"Мы значительно упростили доступ до получения таких субсидий. Можно это сделать онлайн, почтой, офлайн. Увеличено количество людей, которым субсидия переназначается автоматически. Без комиссий и проверок", – резюмировал Денис Шмыгаль.

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Роман Брыль

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