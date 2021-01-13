Кабмин увеличит размер субсидии тем, кто отапливает дома электроприборами
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерству финансов и министерству социальной политики сформировать механизмы субсидирования, которые помогут компенсировать оплату коммунальных услуг людям, использующим электроэнергию для обогрева жилищ. Об этом премьер сообщил на своем telegram-канале.
"В связи с увеличением тарифов, в январе вырастут и субсидийные выплаты для людей", – написал Шмыгаль.
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По словам премьера, в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. Средний размер субсидии – 1600 грн.
"Мы значительно упростили доступ до получения таких субсидий. Можно это сделать онлайн, почтой, офлайн. Увеличено количество людей, которым субсидия переназначается автоматически. Без комиссий и проверок", – резюмировал Денис Шмыгаль.
- По итогам октября 2020 года в Украине увеличили средний размер субсидии до 732 гривен.
- 23 ноября Министерство социальной политики сообщило, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине в октябре получали 2,816 млн домохозяйств, что на 4,1% меньше, чем в сентябре (2,937 млн домохозяйств).
- 13 января 2021 года Кабмин зафиксировал цену на газ для населения до конца отопительного сезона.
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