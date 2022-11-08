UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин определил размер субсидии на отопительный сезон. Ее получат 2,5 млн украинцев

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 19:00
Кабмин определил размер субсидии на отопительный сезон. Ее получат 2,5 млн украинцев - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Средний размер субсидии на отопительный сезон составит около 1800 грн в месяц, ее от государства получат около 2,5 млн домохозяйств. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Ожидается, что количество получателей субсидии вырастет в последующие месяцы, ведь люди продолжают обращаться за помощью, добавил премьер.   

"В бюджете, как на этот, так и на следующий год, достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения, и предоставить необходимый объем помощи в виде субсидий", – подчеркнул Шмыгаль. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин субсидии отопительный сезон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 