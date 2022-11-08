Кабмин определил размер субсидии на отопительный сезон. Ее получат 2,5 млн украинцев

Средний размер субсидии на отопительный сезон составит около 1800 грн в месяц, ее от государства получат около 2,5 млн домохозяйств. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Ожидается, что количество получателей субсидии вырастет в последующие месяцы, ведь люди продолжают обращаться за помощью, добавил премьер.

"В бюджете, как на этот, так и на следующий год, достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения, и предоставить необходимый объем помощи в виде субсидий", – подчеркнул Шмыгаль.

17 сентября стало известно, Кабмин передал полномочия по выплате субсидий и льгот Пенсионному фонду.

8 ноября Германия объявила, что вводит субсидии на газ и электрику: населению и бизнесу компенсируют 83 млрд евро.

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Роман Бриль

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