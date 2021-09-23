Кабмин отсрочил подачу финотчетности для предприятий

Кабинет министров отсрочил подачу предприятиями годовой финансовой отчетности с 28 февраля на 30 апреля или 1 июня, в зависимости от требований законодательства о дате ее обнародования. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Кроме того, сроки представления предприятиями промежуточной квартальной финотчетности также сместили с 25 на 30 число месяца.

Предприятия, составляющие финансовую отчетность по МСФО, годовую финотчетность 2020 года и промежуточную за 2021 должны подать в едином электронном формате до 31 декабря 2021 года.

В Минфине объяснили, что такие изменения содержат согласованную позицию Министерства, Госстата, Государственной налоговой службы (ГНС) и других регуляторов о продлении таких сроков с учетом требований Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

В марте 2021 года Кабмин принял постановление №835 о перечне обязательных к публикации наборов данных, которое, в том числе, включает требование к компаниям открыть свободный доступ к своей финансовой отчетности.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.