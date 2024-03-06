Кабмин перестанет финансировать школы с малым количеством учеников

На малокомплектные школы не будут выделять государственную субвенцию. Чем меньше детей в школе, тем дороже их образование

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Кабинет министров решил прекратить финансирование из государственного бюджета школ с количеством учеников менее 45 человек с 1 сентября 2025 года и менее 60 человек с 1 сентября 2026 года. Об этом говорится в обновленном порядке предоставления образовательной субвенции, который правительство утвердило на заседании 5 марта.

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С 2016 года в Украине не разрешается финансирование учреждений общего среднего образования (кроме учреждений начальной школы и частных учреждений общего среднего образования), количество учащихся в которых составляет менее 25 человек.

Образовательная субвенция – это трансферт из государственного бюджета в местный бюджет для финансирования текущих расходов на обеспечение среднего образования.

Правительство решило ужесточить условия.

За счет субвенции больше не будет осуществляться финансирование общеобразовательных учреждений (кроме учреждений начальной школы), количество учащихся в которых составляет:

→ с 1 сентября 2016 г. – менее 25 человек;

→ с 1 сентября 2025 г. – менее 45 человек;

→ с 1 сентября 2026 г. – менее 60 человек.

Министерство образования и науки объяснило, что это делается для стимулирования повышения эффективности школьной сети и качества образования.

По данным Министерства финансов за 2021 год, средние расходы на одного ученика в сельской местности составляют 35 000 гривен в год. Это почти в полтора раза больше, чем в городах, где средняя цена обучения одного учащегося составляет 20 500 гривен. Чем меньше детей в школе, тем дороже становится стоимость на одного школьника. В 2020 году в некоторых территориальных общинах на одного учащегося выделялось от 60 000 до 100 000 в год.

Субвенция из государственного бюджета, прежде всего, используется для оплаты труда педагогов. Неиспользованные остатки могут также использоваться для приобретения школьных автобусов, оснащения школ компьютерами и оборудованием для кабинетов, приобретения учебников, обновления учебной и материально-технической базы.