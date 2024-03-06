Кабмін припинить фінансувати школи з малою кількістю учнів

На малокомплектні школи не будуть виділяти державну субвенцію. Чим менше дітей у школі, тим дорожча їхня освіта

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Кабінет міністрів вирішив припинити фінансування з державного бюджету шкіл з кількістю учнів менше ніж 45 осіб з 1 вересня 2025 року та менше ніж 60 осіб з 1 вересня 2026 року. Про це йдеться в оновленому порядку надання освітньої субвенції, який уряд затвердив на засіданні 5 березня.

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З 2016 року в Україні не дозволяється фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи та приватних закладів загальної середньої освіти), кількість учнів у яких становить менше ніж 25 осіб.

Освітня субвенція – це трансферт з державного бюджету до місцевого бюджету для фінансування поточних витрат на забезпечення середньої освіти.

Уряд вирішив зробити умови жорсткішими.

За рахунок субвенції більше не буде здійснюватиметься фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить:

→ з 1 вересня 2016 р. — менше 25 осіб;

→ з 1 вересня 2025 р. — менше 45 осіб;

→ з 1 вересня 2026 р. — менше 60 осіб.

Міністерство освіти та науки пояснило, що це робиться для стимулювання підвищення ефективності шкільної мережі та якості освіти.

За даними Міністерства фінансів за 2021 рік, середні видатки на одного учня в сільській місцевості сягають 35 000 гривень на рік. Це майже в півтора раза більше, ніж у містах, де середня ціна навчання одного учня становить 20 500 гривень. Чим менше дітей у школі, тим дорожчим стає вартість на одного школяра. У 2020 році в деяких територіальних громадах на одного учня виділялося від 60 000 до 100 000 на рік.

Субвенція з державного бюджету насамперед використовується для оплати праці педагогів. Невикористані залишки можуть також використовуватися на придбання шкільних автобусів, оснащенні шкіл комп'ютерами та обладнанням для кабінетів, придбання підручників, оновлення навчальної та матеріально-технічної бази тощо.