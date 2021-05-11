Кабмин планирует увеличивать прожиточный минимум – Шмыгаль

В Кабинете министров планируют увеличивать прожиточный минимум и установить его на "справедливом" уровне. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В рамках инициативы президента по преодолению бедности в Украине работаем над утверждением справедливого прожиточного минимума. Обговорили вопрос на общем совещании с Минсоцполитики, Минэкономики, Минфином, Офисом президента, профильным комитетом Верховной Рады и учеными", – написал Шмыгаль.

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Актуальный прожиточный минимум в Украине для трудоспособных лиц – 2270 грн/мес. Для нетрудоспособных – 1769 грн/мес. Общий показатель прожиточного минимума составляет 2189 грн/мес.

С 1 января прожиточный минимум вырос до 2189 грн (+71 грн), с 1 июля — 2294 грн, с 1 декабря — 2393 грн.

26 марта в Минсоцполитики сообщили, что планируют увеличивать прожиточный минимум. В 2022 году прожиточный минимум хотят поднять на 14%, в 2023 году – на 15%, в 2024 – на 25%.

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Александр Мясищев

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