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Кабмин планирует увеличивать прожиточный минимум – Шмыгаль

11.05.2021, 18:45
Кабмин планирует увеличивать прожиточный минимум – Шмыгаль - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Кабинете министров планируют увеличивать прожиточный минимум и установить его на "справедливом" уровне. Об этом в Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В рамках инициативы президента по преодолению бедности в Украине работаем над утверждением справедливого прожиточного минимума. Обговорили вопрос на общем совещании с Минсоцполитики, Минэкономики, Минфином, Офисом президента, профильным комитетом Верховной Рады и учеными", – написал Шмыгаль.

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Актуальный прожиточный минимум в Украине для трудоспособных лиц – 2270 грн/мес. Для нетрудоспособных – 1769 грн/мес. Общий показатель прожиточного минимума составляет 2189 грн/мес.

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Александр Мясищев
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прожиточный минимум Денис Шмыгаль
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