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Что будет с прожиточным минимумом: Минсоцполитики озвучило планы до 2024 года

26.03.2021, 17:14
Что будет с прожиточным минимумом: Минсоцполитики озвучило планы до 2024 года - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба Кабмина)

Минсоцполитики разработало дорожную карту увеличения прожиточного минимума, сообщает пресс-служба ведомства. 

В 2022 году Министерство хочет поднять уровень прожиточного минимума на 14%, в 2023 году – на 15%, в 2024 – на 25%.  

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Министерство уже подготовило и разработало ряд законопроектов: №5045, №5013, №4671, №4670, которые находятся на рассмотрении  Верховной Рады. Текущий уровень общего прожиточного минимума – 2189 грн. В Минсоцполитики не уточнили LIGA.net предполагаемую сумму прожиточного минимума в 2022-23 годах, объяснив это тем, что "расчетный размер зависит от принятия указанных законов и возможностей госбюджета". 

По мнению министра соцполитики Марины Лазебной, законопроекты введут новую методологию расчета прожиточного минимума для основных социальных гарантий – минимальной пенсии по возрасту, зарплаты и т.д. Это оптимизирует расчет надбавок, повышений, дополнительных пенсий, пенсий за "особые заслуги", ежемесячных пособий.

В релизе Минсоцполитики отмечается, что ни одна из текущих социальных выплат для граждан не уменьшится. 

Ранее, Министр заявляла, что для увеличения прожиточного минимума и размера минимальной пенсии, необходимо исключить около 150 социальных выплат, которые привязаны к прожиточному минимуму. 

По словам Лазебной, "отвязка" социальных выплат поможет увеличить размер минимальной пенсии, для неработающих граждан возрастом 70 лет с полным стажем 30-35 лет, до 3 500 гривень.

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Юлия Кузнецова
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Минсоцполитики пенсии прожиточный минимум
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