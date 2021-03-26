Что будет с прожиточным минимумом: Минсоцполитики озвучило планы до 2024 года

Минсоцполитики разработало дорожную карту увеличения прожиточного минимума, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2022 году Министерство хочет поднять уровень прожиточного минимума на 14%, в 2023 году – на 15%, в 2024 – на 25%.

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Министерство уже подготовило и разработало ряд законопроектов: №5045, №5013, №4671, №4670, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады. Текущий уровень общего прожиточного минимума – 2189 грн. В Минсоцполитики не уточнили LIGA.net предполагаемую сумму прожиточного минимума в 2022-23 годах, объяснив это тем, что "расчетный размер зависит от принятия указанных законов и возможностей госбюджета".

По мнению министра соцполитики Марины Лазебной, законопроекты введут новую методологию расчета прожиточного минимума для основных социальных гарантий – минимальной пенсии по возрасту, зарплаты и т.д. Это оптимизирует расчет надбавок, повышений, дополнительных пенсий, пенсий за "особые заслуги", ежемесячных пособий.

В релизе Минсоцполитики отмечается, что ни одна из текущих социальных выплат для граждан не уменьшится.

Ранее, Министр заявляла, что для увеличения прожиточного минимума и размера минимальной пенсии, необходимо исключить около 150 социальных выплат, которые привязаны к прожиточному минимуму.

По словам Лазебной, "отвязка" социальных выплат поможет увеличить размер минимальной пенсии, для неработающих граждан возрастом 70 лет с полным стажем 30-35 лет, до 3 500 гривень.

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В Министерстве социальной политики примерно подсчитали, что средний размер пенсионной выплаты, состоящей из двух уровней пенсионной системы – накопительной и солидарной, может достигнуть уровня 6 700 гривень

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По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ) пенсии проиндексированы для 9,7 млн пенсионеров, однако из них доплаты получили 7,9 млн граждан.

Пенсионный Фонд Украины (ПФУ) в 2020 году десять раз пересчитывал пенсии для разных категорий граждан

Юлия Кузнецова

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