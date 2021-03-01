В Украине началась индексация пенсий

1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

На 100 грн (до 2200 грн) выросла минимальная пенсия для пенсионеров со стажем в 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

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Вырастут выплаты по пенсионному страхованию, а также для военных пенсионеров и лиц пострадавших от Чернобыльской катастрофы. В среднем пенсии вырастут на 308 грн. Минимальное повышение – 100 грн.

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Александр Мясищев

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