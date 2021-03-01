В Украине началась индексация пенсий
01.03.2021, 10:34
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)
1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
На 100 грн (до 2200 грн) выросла минимальная пенсия для пенсионеров со стажем в 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).
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Вырастут выплаты по пенсионному страхованию, а также для военных пенсионеров и лиц пострадавших от Чернобыльской катастрофы. В среднем пенсии вырастут на 308 грн. Минимальное повышение – 100 грн.
- По итогам 2020 года средняя пенсия в Украине составляла 3410 (+400 грн за год). Минимальная пенсия в декабре составляла 1769 грн.
- 31 декабря 2020 года в Пенсионном фонде сообщили, что минимальная пенсия для неработающих пенсионеров вырастет до 2400 грн. В ведомстве обещали повышать пенсии и на протяжении года.
- В январе 2021 года в Минсоцполитики заявили о планах возобновить индексацию пенсий для всех украинских пенсионеров с 2022 года.
- 23 февраля Кабмин одобрил постановление о проведении ежегодной индексации пенсий.
- По данным Пенсионного фонда, в Украине 11,1 млн пенсионеров. 11,6% из них получают пенсию свыше 5000 грн.
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