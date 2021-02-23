Кабмин утвердил индексацию пенсий. В среднем – на 308 гривень

Правительство одобрило постановление Кабмина о проведении ежегодной индексации пенсии 1 марта 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Повышение составит 11%. Оно коснется восьми миллионов человек. В среднем размер пенсии повысится на 308 гривен. При этом, минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Согласно постановлению, повышается также минимальная пенсионная выплата в размере 2200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Отмечается, что правительство пересчитает пенсии по формуле, в которой уровень размера пенсий соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы.

Согласно данным Пенсионного Фонда Украины уровень средней заработной платы по итогам 2020 года составил 10 340,35 грн.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Министерство социальной политики рассчитывает возобновить индексацию пенсий для всех украинских пенсионеров с 2022 года.

Согласно данным Пенсионного Фонда Украины, в семи регионах Украины, включая Киев размер средней пенсии превышает усредненный показатель по стране в 3507 грн.

Читайте также: Жизнь на пенсии в Украине: от нищеты до самоубийства. Дальше – хуже. Что делать?

Юлия Кузнецова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.