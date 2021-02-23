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Кабмин утвердил индексацию пенсий. В среднем – на 308 гривень

23.02.2021, 13:26
Кабмин утвердил индексацию пенсий. В среднем – на 308 гривень - Фото
Заседание Кабмина (Фото: пресс-служба КМУ)

Правительство одобрило постановление Кабмина о проведении ежегодной индексации пенсии 1 марта 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики. 

Повышение составит 11%. Оно коснется восьми миллионов человек. В среднем размер пенсии повысится на 308 гривен. При этом, минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.

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Согласно постановлению, повышается также минимальная пенсионная выплата в размере 2200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Отмечается, что правительство пересчитает пенсии по формуле, в которой уровень размера пенсий соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы.

Согласно данным Пенсионного Фонда Украины уровень средней заработной платы по итогам 2020 года составил 10 340,35 грн.

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Читайте также: Жизнь на пенсии в Украине: от нищеты до самоубийства. Дальше – хуже. Что делать?

Юлия Кузнецова
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