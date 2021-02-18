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Киев, Донбасс и Днепр. В каких регионах самая высокая пенсия – данные ПФУ

18.02.2021, 17:03
Киев, Донбасс и Днепр. В каких регионах самая высокая пенсия – данные ПФУ - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Ваганов/ЕРА

В семи регионах Украины, включая Киев размер средней пенсии превышает усредненный показатель по стране в 3507 грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Самая высокая средняя пенсия - в Киеве – 4769,6 грн, в Донецкой области – 4516,53 тыс гривен, в Луганской – 4201,57 тыс гривен. В Днепропетровской – 3954,8 грн, в Запорожской – 3696,1 тыс грн, в Киевской – 3563,1 грн, в Харьковской – 3563,1 грн.

В семи областях средние пенсии ниже 3000 грн: Винницкая область – 2992,37 грн, Волынская – 2 968,49 грн, Хмельницкая – 2 968,45 грн, Ровенская – 2944,48 грн, Черновицкая – 2828,32 грн, Закарпатская – 2814,54 грн, Тернопольская область – 2753,72 грн.

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Разбивка по остальным областям выглядит следующим образом: Полтавская – 3439,13 грн, Одесская – 3343,29 грн, Николаевская – 3276,42 грн, Львовская – 3199,25 грн, Сумская -  3191,43 грн, Черниговская – 3175,46 грн, Черкасская – 3139,28 грн, Кировоградская – 3135,94 грн, Житомирская – 3078,58 грн, Ивано-Франковская – 3032,47 грн, Херсонская – 3025,95 грн, 

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Всего  в Украине насчитывается 11 130 954 пенсионеров.

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  • По данным Пенсионного фонда средняя пенсия в Украине за год выросла на 13,7% (+424,53 грн) и по состоянию на 1 января 2021 года составляет 3507,51 грн.

  • Ранее пресс-служба Пенсионного фонда сообщила, что средние расходы на пожизненное содержание 3538 судей составляют 67 961 грн на человека в месяц. В то же время, 8 млн или 74,8% украинских пенсионеров получают пенсии по возрасту в среднем размере в 3539 грн.

  • Министерство социальной политики сообщало, что порядка 60% или 6,5 млн украинских пенсионеров получают государственные пенсии в размере до 3000 грн.

  • Согласно исследованию Института геронтологии им. Чеботарева НАМН 80% одиноких людей или одиноких супружеских пар пожилого возраста живут за чертой бедности.

Юлия Кузнецова
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