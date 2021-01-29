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В Украине за чертой бедности живет 80% пенсионеров – исследование

29.01.2021, 13:41
В Украине за чертой бедности живет 80% пенсионеров – исследование - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

80% одиноких людей или одиноких супружеских пар пожилого возраста живут за чертой бедности. Об этом сообщила на Украинском пенсионном форуме профессор Института геронтологии им. Чеботарева НАМН Украины Вера Чайковская.

По ее словам, у 90% пенсионеров нет возможности оплатить медицинские услуги: лекарства, лечение, госпитализацию. 

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"Каждый третий пожилой человек не обращается за медицинской помощью, имея при этом 5-6 хронических заболеваний", – заявила Чайковская. 

Процесс старения в Украине протекает быстрыми темпами, отмечает профессор. В свою очередь, это доказало исследование института геронтологии. Выяснилось, что биологический возраст человека на пять лет старше паспортного возраста.

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Юлия Кузнецова
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