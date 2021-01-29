В Украине за чертой бедности живет 80% пенсионеров – исследование
80% одиноких людей или одиноких супружеских пар пожилого возраста живут за чертой бедности. Об этом сообщила на Украинском пенсионном форуме профессор Института геронтологии им. Чеботарева НАМН Украины Вера Чайковская.
По ее словам, у 90% пенсионеров нет возможности оплатить медицинские услуги: лекарства, лечение, госпитализацию.
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"Каждый третий пожилой человек не обращается за медицинской помощью, имея при этом 5-6 хронических заболеваний", – заявила Чайковская.
Процесс старения в Украине протекает быстрыми темпами, отмечает профессор. В свою очередь, это доказало исследование института геронтологии. Выяснилось, что биологический возраст человека на пять лет старше паспортного возраста.
К 2050 году население Украины на 37% будет состоять из людей возрастом старше 60 лет. Прогноз можно назвать "оптимистическим", поскольку уже сейчас доля пожилых людей (60+) составляет 22%.
Около 300 000 украинских пенсионеров получают государственную пенсию в размере более 10 000 грн. Это – всего 3% от общего количества получателей пенсионных выплат по возрасту в Украине.
- Порядка 60% или 6,5 млн украинских пенсионеров получают государственные пенсии в размере до 3000 грн. Уровень пенсионных выплат в Украине "ничтожно низкий и солидарная система не обеспечивает достойную пенсию".
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