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Украина станет "страной пенсионеров" к 2050 году – прогноз ООН

28.01.2021, 12:14
Украина станет
Иллюстративное фото: pixabay.com

К 2050 году население Украины на 37% будет состоять из людей возрастом старше 60 лет. Об этом свидетельствует прогноз демографического департамента ООН, сообщила на Украинском пенсионном форуме профессор Института геронтологии им. Чеботарева НАМН Украины Вера Чайковская.

По ее словам, это прогноз можно назвать "оптимистическим", поскольку уже сейчас доля пожилых людей (60+) составляет 22%. В ближайшие  30 лет, количество людей старше 80 лет, увеличится в три раза, добавила Чайковская.

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Согласно данным программы по развитию ООН, по продолжительности жизни Украина находится на 114 месте среди 191 стран мира. Чайковская объяснила это тем, что средняя продолжительность жизни в Украине составляет 68 лет, что свидетельствует об очень низких показателях уровня жизни.

"Мы становимся старой страной из-за высокой смертности населения. Особенно у нас отмечается сверхсмертность трудоспособного населения и высокая детская смертность", – сказала Чайковская. 

Трансляцию Украинского пенсионного форума смотрите здесь. Программа двухдневного форума (27-28 января) доступна здесь.

Читайте также: Интервью с демографом Эллой Либановой. Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость

Юлия Кузнецова
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