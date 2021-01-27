Глава налоговой рассказал, что нужно для запуска накопительной пенсионной системы

Рабочие места, контроль за потребительскими расходами, открытие банковской тайны и нулевое декларирование – это вопросы, которые нужно решить для запуска и эффективной работы накопительной пенсионной системы в Украине. Об этом сказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко на Украинском пенсионном форуме.

По его словам, первое, чему стоит уделить внимание – восполнение рабочих мест среди населения. По данным ГНС, в 2019 году из 29,6 млн граждан, пребывающих в активном возрасте от 15 до 70 лет, 11 млн доходов не получали.

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Любченко также отметил, что в 2004 году 19 млн граждан имели рабочие места, но по истечению 10 лет с 2004 года по 2015 год ГНС зафиксировала потерю 5 млн рабочих мест. При этом, Любченко убежден, что 10 лет "потеряны не навсегда", вопрос нужно решить комплексно.

Второе – государству необходимо провести контроль за потребительскими расходами, считает глава налоговой. По словам Любченко, государство не контролирует 60% потребительских расходов. Известно, что потребительские расходы фиксируется через фискальный чек, исходя из этого глава Налоговой службы предположил: если бы фискальный чек увеличился на 100 грн, ежемесячные доходы составили бы 1 млрд грн.

К третьему вопросу, решающему проблему внедрения пенсионной системы, Любченко отнес открытие банковской тайны. Контролирующий государственный орган, в связи с закрытым доступом к банковской тайны, видит риски в неуплате налогов больше, чем на сотни миллиардов гривен.

Четвертый вопрос должен решить проблему внедрения нулевого декларирования, призванного раскрывать все активы, принадлежащие физ лицам на праве частной собственности.

Трансляцию форума смотрите здесь.

Порядка 60% или 6,5 млн украинских пенсионеров получают государственные пенсии в размере до 3000 грн.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) останется дефицитным, пока государство до минимума не сократит размер пенсионных выплат через первый (солидарный) уровень пенсионной системы.

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Юлия Кузнецова

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