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Глава налоговой рассказал, что нужно для запуска накопительной пенсионной системы

27.01.2021, 18:22
Глава налоговой рассказал, что нужно для запуска накопительной пенсионной системы - Фото
Алексей Любченко (Фото: пресс-служба ГНС)

Рабочие места, контроль за потребительскими расходами, открытие банковской тайны и нулевое декларирование – это вопросы, которые нужно решить для запуска и эффективной работы накопительной пенсионной системы в Украине. Об этом сказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко на Украинском пенсионном форуме. 

По его словам, первое, чему стоит уделить внимание – восполнение рабочих мест среди населения. По данным ГНС, в 2019 году из 29,6 млн граждан, пребывающих в активном возрасте от 15 до 70 лет, 11 млн доходов не получали.

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Любченко также отметил, что в 2004 году 19 млн граждан имели рабочие места, но по истечению 10 лет с 2004 года по 2015 год ГНС зафиксировала потерю 5 млн рабочих мест. При этом, Любченко убежден, что  10 лет "потеряны не навсегда", вопрос нужно решить комплексно.

Второе – государству необходимо провести контроль за потребительскими расходами, считает глава налоговой. По словам Любченко, государство не контролирует 60% потребительских расходов. Известно, что потребительские расходы фиксируется через фискальный чек, исходя из этого глава Налоговой службы предположил: если бы фискальный чек увеличился на 100 грн, ежемесячные доходы составили бы 1 млрд грн. 

К третьему вопросу, решающему проблему внедрения пенсионной системы, Любченко отнес открытие банковской тайны. Контролирующий государственный орган, в связи с закрытым доступом к банковской тайны, видит риски в неуплате налогов больше, чем на сотни миллиардов гривен.

Четвертый вопрос должен решить проблему внедрения нулевого декларирования, призванного раскрывать все активы, принадлежащие физ лицам на праве частной собственности. 

Трансляцию форума смотрите здесь.

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Юлия Кузнецова
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