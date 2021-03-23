Перерасчет пенсий. Сколько раз и кому увеличивали пенсии в 2020 году – инфографика

В 2020 году Пенсионный Фонд Украины (ПФУ) десять раз пересчитывал пенсии для разных категорий граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Для неработающих пенсионеров возрастом 65 лет, в связи с ростом минимальной заработной платы, пенсии поднимали два раза. 1 января 2020 года для 1,9 млн человек пенсия увеличилась на 115 гривень.1 сентября 2020 года для 1,6 млн человек – на 40 гривень.

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Для 357 100 работающих пенсионеров 1 апреля 2020 года пенсию увеличили на 171 гривень. Для категории 80+, а именно для 1,5 млн лиц, пенсию увеличили на 457 гривень. Индексация пенсий на 11% состоялась 1 мая 2020 для 8,4 млн человек, в среднем пенсия увеличилась на 457 гривень.

В связи с увеличением прожиточного минимума размер пенсии пересматривали также два раза. 1 июля 2020 года для 5,1 млн лиц пенсию подняли на 40 гривень, 1 декабря для 6,1 млн – на 32 гривень.

1 августа 2020 года для 500 000 членов семей погибших военнослужащих, участвующих в антитеррористических операциях, пенсию в среднем подняли на 2040 гривень.

Пенсионный фонд два раза начислял одноразовую помощь, вследствие распространения COVID-19. Для 9,9 млн пенсионеров с апреля 2020 года по 1 000 гривень, для 450 000 застрахованных лиц – по 8 000 гривень с декабря 2020 года.

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В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.

1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров, однако из них доплаты получили 7,9 млн граждан

По данным Минсоцполитики, средний размер пенсионной выплаты, состоящей из двух уровней пенсионной системы – накопительной и солидарной, может составить 6 700 гривень

Юлия Кузнецова

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