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Перерасчет пенсий. Сколько раз и кому увеличивали пенсии в 2020 году – инфографика

23.03.2021, 15:55
Перерасчет пенсий. Сколько раз и кому увеличивали пенсии в 2020 году – инфографика - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В 2020 году Пенсионный Фонд Украины (ПФУ) десять раз пересчитывал пенсии для разных категорий граждан, сообщает пресс-служба ведомства. 

Для неработающих пенсионеров возрастом 65 лет, в связи с ростом минимальной заработной платы, пенсии поднимали два раза. 1 января 2020 года для 1,9 млн человек пенсия увеличилась на 115 гривень.1 сентября 2020 года для 1,6 млн человек – на 40 гривень.

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Для 357 100 работающих пенсионеров 1 апреля 2020 года пенсию увеличили на 171 гривень. Для категории 80+, а именно для 1,5 млн лиц, пенсию увеличили на 457 гривень. Индексация пенсий на 11% состоялась 1 мая 2020 для 8,4 млн человек, в среднем пенсия увеличилась на 457 гривень.

В связи с увеличением прожиточного минимума размер пенсии пересматривали также два раза. 1 июля 2020 года для 5,1 млн лиц пенсию подняли на 40 гривень, 1 декабря для 6,1 млн – на 32 гривень.

1 августа 2020 года для 500 000 членов семей погибших военнослужащих, участвующих в антитеррористических операциях, пенсию в среднем подняли на 2040 гривень. 

Пенсионный фонд два раза начислял одноразовую помощь, вследствие распространения COVID-19. Для 9,9 млн пенсионеров с апреля 2020 года по 1 000 гривень, для 450 000 застрахованных лиц – по 8 000 гривень с декабря 2020 года.

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  • 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.

  • Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров, однако из них доплаты получили 7,9 млн граждан

  • По данным Минсоцполитики, средний размер пенсионной выплаты, состоящей из двух уровней пенсионной системы – накопительной и солидарной, может составить 6 700 гривень
Юлия Кузнецова
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