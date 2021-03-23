Перерасчет пенсий. Сколько раз и кому увеличивали пенсии в 2020 году – инфографика
В 2020 году Пенсионный Фонд Украины (ПФУ) десять раз пересчитывал пенсии для разных категорий граждан, сообщает пресс-служба ведомства.
Для неработающих пенсионеров возрастом 65 лет, в связи с ростом минимальной заработной платы, пенсии поднимали два раза. 1 января 2020 года для 1,9 млн человек пенсия увеличилась на 115 гривень.1 сентября 2020 года для 1,6 млн человек – на 40 гривень.
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Для 357 100 работающих пенсионеров 1 апреля 2020 года пенсию увеличили на 171 гривень. Для категории 80+, а именно для 1,5 млн лиц, пенсию увеличили на 457 гривень. Индексация пенсий на 11% состоялась 1 мая 2020 для 8,4 млн человек, в среднем пенсия увеличилась на 457 гривень.
В связи с увеличением прожиточного минимума размер пенсии пересматривали также два раза. 1 июля 2020 года для 5,1 млн лиц пенсию подняли на 40 гривень, 1 декабря для 6,1 млн – на 32 гривень.
1 августа 2020 года для 500 000 членов семей погибших военнослужащих, участвующих в антитеррористических операциях, пенсию в среднем подняли на 2040 гривень.
Пенсионный фонд два раза начислял одноразовую помощь, вследствие распространения COVID-19. Для 9,9 млн пенсионеров с апреля 2020 года по 1 000 гривень, для 450 000 застрахованных лиц – по 8 000 гривень с декабря 2020 года.
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В 2021 году правительство предусмотрело пятиступенчатый план по увеличению пенсий для граждан.
1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров. Минимальная пенсия для пенсионеров со стажем 30 лет – для женщин и 35 лет для мужчин выросла на 100 гривень.
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