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Накопительные пенсии удвоят выплаты пенсионерам – Минсоцполитики

11.03.2021, 08:46
Накопительные пенсии удвоят выплаты пенсионерам – Минсоцполитики - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
уточнено

Средний размер пенсионной выплаты, состоящей из двух уровней пенсионной системы – накопительной и солидарной, может составить 6 700 гривень, сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу развития социальной политики Украины.

"Если человек работает начиная от 25 до 60 лет, получает, примерно, 15 000 заработной платы и оплачивает 2% взносов в накопительную систему, на его счет ежемесячно будет начисляться по 300 грн. Дополнительно 300 грн или 2% взносов оплачивает работодатель. При этом, если доходность в среднем будет на 3% выше инфляции, к моменту выхода человека на пенсию, на счету получится сумма выше 400 000 гривень",  – сообщает министр.

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Согласно примерному расчету от Минсоцполитики, средняя дополнительная пенсия за счет накоплений составит 3117 гривень при условии 15-летних выплат. Размер средней пенсии в солидарной системе, на текущий момент, составляет 3500 гривень. 

"При сложении двух показателей из солидарной и накопительной системы, мы получаем, что общий размер пенсии из двух систем вырастет в два раза",  – подчеркивают в Министерстве. 

Читайте также: Как украинцев готовят к накопительным пенсиям. Спор о налогах, взносах и новом монополисте

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  • Ранее, в комментарии LIGA.net глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что финансирование накопительных пенсий будет происходить за счет Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц. От каждого из налогов (22 и 18% соответственно) в накопительную систему будет перечисляться по 2%. Нардеп отметила, что это было одно из компромиссных решений, достигнутых вместе с Министерством социальной политики с целью избежать повышения нагрузки на бизнес. 

  • Ранее, министр социальной политики Марина Лазебная в интервью LIGA.net сообщила, что второй уровень пенсионной системы, будет запущен не раньше 1 января 2022 года.

  • Министерство социальной политики предлагает предоставить гражданам старше 50 лет право отказаться от участия в обязательной накопительной пенсионной системе.

  • В Верховной Раде зарегистрирован второй законопроект №4408-1 о создании профессиональной накопительной пенсионной системы, в которой на обязательной основе будут участвовать граждане, работающие на вредных производствах или в тяжелых условиях труда, что дает право на льготную пенсию.

Юлия Кузнецова
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ПФУ пенсии накопительные пенсии Марина Лазебная накопительная пенсионная система
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