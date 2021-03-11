Накопительные пенсии удвоят выплаты пенсионерам – Минсоцполитики

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Средний размер пенсионной выплаты, состоящей из двух уровней пенсионной системы – накопительной и солидарной, может составить 6 700 гривень, сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу развития социальной политики Украины.

"Если человек работает начиная от 25 до 60 лет, получает, примерно, 15 000 заработной платы и оплачивает 2% взносов в накопительную систему, на его счет ежемесячно будет начисляться по 300 грн. Дополнительно 300 грн или 2% взносов оплачивает работодатель. При этом, если доходность в среднем будет на 3% выше инфляции, к моменту выхода человека на пенсию, на счету получится сумма выше 400 000 гривень", – сообщает министр.

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Согласно примерному расчету от Минсоцполитики, средняя дополнительная пенсия за счет накоплений составит 3117 гривень при условии 15-летних выплат. Размер средней пенсии в солидарной системе, на текущий момент, составляет 3500 гривень.

"При сложении двух показателей из солидарной и накопительной системы, мы получаем, что общий размер пенсии из двух систем вырастет в два раза", – подчеркивают в Министерстве.

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Ранее, в комментарии LIGA.net глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что финансирование накопительных пенсий будет происходить за счет Единого социального взноса и Налога на доходы физических лиц. От каждого из налогов (22 и 18% соответственно) в накопительную систему будет перечисляться по 2%. Нардеп отметила, что это было одно из компромиссных решений, достигнутых вместе с Министерством социальной политики с целью избежать повышения нагрузки на бизнес.

Ранее, министр социальной политики Марина Лазебная в интервью LIGA.net сообщила, что второй уровень пенсионной системы, будет запущен не раньше 1 января 2022 года.

Министерство социальной политики предлагает предоставить гражданам старше 50 лет право отказаться от участия в обязательной накопительной пенсионной системе.

В Верховной Раде зарегистрирован второй законопроект №4408-1 о создании профессиональной накопительной пенсионной системы, в которой на обязательной основе будут участвовать граждане, работающие на вредных производствах или в тяжелых условиях труда, что дает право на льготную пенсию.

Юлия Кузнецова

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