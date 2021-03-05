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Пенсионный фонд проиндексировал пенсии. Кому и сколько добавили. Инфографика

05.03.2021, 16:59
Пенсионный фонд проиндексировал пенсии. Кому и сколько добавили. Инфографика - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
уточнено

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров, однако из них доплаты получили 7,9 млн граждан, сообщает пресс-служба ведомства. 

Как уточнили LIGA.net в директорате развития социального страхования и пенсионного обеспечения Минсоцполитики, остальные 1,8 человек – это граждане, которым пенсия была назначена в 2019-20 годах, они получат индексацию в июле.

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В среднем, после индексации, пенсии вырастут на 308 грн, минимально пенсии поднимут на 100 грн.

В Фонде подсчитали, что минимальные выплаты в 100 гривень получат 46,6% пенсионеров, от 100 до 400 грн – 31,8% пенсионеров, от 400 до 500 грн – 7,6%, от 500 до 700 грн – 7%, от 700 до 1000 грн – 4%, свыше 1000 грн – 3,3%.

Отмечается, что для мужчин со стажем 35 лет и для женщин со стажем 30 лет, с 1 марта размер пенсии не должен быть ниже 2200 гривень. 

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 * По данным Пенсионного фонда, в Украине 11,1 млн пенсионеров. 11,6% из них получают пенсию свыше 5000 грн.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров, из них доплаты получат 7,9 млн граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Юлия Кузнецова
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