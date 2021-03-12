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Минсоцполитики хочет увеличить прожиточный минимум и минимальную пенсию

12.03.2021, 15:42
Минсоцполитики хочет увеличить прожиточный минимум и минимальную пенсию - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство социальной политики считает, что для увеличения прожиточного минимума и размера минимальной пенсии, необходимо исключить социальные выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "5 канала".

Прожиточный минимум включает в себя 150 социальный выплат – штрафы, сборы, надбавки, повышение и прочее. По словам Лазебной, "отвязка" социальных выплат увеличит размер минимальной пенсии, для неработающих граждан возрастом 70 лет с полным стажем 30-35 лет, до 3 500 гривень. 

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По мнению министра, в расчет прожиточного минимума необходимо включать: пенсию, минимальную заработную плату, пособие по инвалидности, помощь детям-сиротам, прочее. Согласно просчетам Минсоцполитики, средний размер прожиточного минимума должен составлять 4 500 гривень. Сегодня уровень прожиточного минимума – 2 198 гривень.

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Лазебная сообщила, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект 5045, регулирующий систему расчета нового размера прожиточного минимума и социальных выплат. Минсоцполитики ожидает, что закон примут в ближайшее время. 

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  • По мнению Министра социальной политики, средний размер пенсионной выплаты, состоящей из двух уровней пенсионной системы – накопительной и солидарной, может составить 6 700 гривень.

Юлия Кузнецова
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