Минсоцполитики хочет увеличить прожиточный минимум и минимальную пенсию

Министерство социальной политики считает, что для увеличения прожиточного минимума и размера минимальной пенсии, необходимо исключить социальные выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, сообщила Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире "5 канала".

Прожиточный минимум включает в себя 150 социальный выплат – штрафы, сборы, надбавки, повышение и прочее. По словам Лазебной, "отвязка" социальных выплат увеличит размер минимальной пенсии, для неработающих граждан возрастом 70 лет с полным стажем 30-35 лет, до 3 500 гривень.

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По мнению министра, в расчет прожиточного минимума необходимо включать: пенсию, минимальную заработную плату, пособие по инвалидности, помощь детям-сиротам, прочее. Согласно просчетам Минсоцполитики, средний размер прожиточного минимума должен составлять 4 500 гривень. Сегодня уровень прожиточного минимума – 2 198 гривень.

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Лазебная сообщила, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект 5045, регулирующий систему расчета нового размера прожиточного минимума и социальных выплат. Минсоцполитики ожидает, что закон примут в ближайшее время.

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Ранее стало известно, что размер минимальной пенсии увеличился на 57 гривень и составил 1769 гривень.

В Министерстве социальной политики сообщили, что 1 марта в Украине начался автоматический перерасчет пенсий для 8 млн пенсионеров.

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ) пенсии проиндексированы для 9,7 млн пенсионеров, однако из них доплаты получили 7,9 млн граждан.

По мнению Министра социальной политики, средний размер пенсионной выплаты, состоящей из двух уровней пенсионной системы – накопительной и солидарной, может составить 6 700 гривень.

Юлия Кузнецова

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