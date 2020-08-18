Кабмин пополнит государственный бюджет новым внешним займом. Сумма солидная

Кабинет министров принял постановление провести государственные внешние заимствования в 2020 году путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International Inc. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Кредиты привлекаются для выполнения закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год", говорится в сообщении.

Общая сумма кредитов – 250 млн евро.

На сумму кредитов начисляется процентный доход по ставке 5,95% годовых со сроком погашения через три года после даты получения кредитных средств. А также процентный доход по ставке 6,85% со сроком погашения через пять лет.

Процентный доход выплачивается ежеквартально.

Погашаться и обслуживаться кредиты будут за счет средств, предусмотренных законом о госбюджете на соответствующий год.

В 2019 году Кабмин уже привлекал два кредита от Cargill Financial Services.

29 июля 2019 года Украина привлекла 250 млн евро от Cargill .

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Роман Брыль

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