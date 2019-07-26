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26.07.2019, 10:29

Украина привлечет 250 миллионов евро от Cargill

Украина привлечет 250 миллионов евро от Cargill

Минфин возьмет два кредита у компании Cargill Financial Services International

Украина возьмет в 2019 году два кредита у компании Cargill Financial Services International: первый на 100 млн евро, второй - на 150 млн евро. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №651 от 10 июля.

В рамках кредитных договоров, первый кредит будет привлечен на два года под 5,15% годовых, второй – на пять лет под 6,25% годовых.

Процентный доход будет выплачиваться ежеквартально.  

Напомним, в июне Минфин разместил семилетние еврооблигации Украины на $1 млрд по ставке 6,75% годовых. До этого министерство на протяжении 15 лет не выход на рынок евробондов.

В НБУ прогнозируют, что в этом году Министерство финансов снова выйдет на рынок евроблигаций, и привлечет $1 млрд.

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Теги: cargill, кредит
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