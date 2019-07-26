Украина привлечет 250 миллионов евро от Cargill

Украина возьмет в 2019 году два кредита у компании Cargill Financial Services International: первый на 100 млн евро, второй - на 150 млн евро. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №651 от 10 июля.

В рамках кредитных договоров, первый кредит будет привлечен на два года под 5,15% годовых, второй – на пять лет под 6,25% годовых.

Процентный доход будет выплачиваться ежеквартально.

Напомним, в июне Минфин разместил семилетние еврооблигации Украины на $1 млрд по ставке 6,75% годовых. До этого министерство на протяжении 15 лет не выход на рынок евробондов.

В НБУ прогнозируют, что в этом году Министерство финансов снова выйдет на рынок евроблигаций, и привлечет $1 млрд.