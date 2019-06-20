В Минфине рассказали, кто купил евробонды на 1 млрд евро

Украина получила 20 июня 1 млрд евро от размещения еврооблигаций с доходностью 6,75% и со сроком погашения через семь лет.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Семи-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов - 2%. Доля суверенных инвестиционных фондов составила 3%.

По данным Минфина, большую часть выпуска евробондов купили инвесторы из Великобритании, США, Германии и других стран ЕС. Их доля составила 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.

Полученные деньги от размещения еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования госбюджета Украины.

Ранее сообщалось, что украинские еврооблигации на 1 млрд евро, которые Минфин выпустил после 15 летней паузы в первой половине июня, купили 200 инвестиционных фондов из 25 стран мира.