Минфин может снова разместить евробонды на $1 млрд - НБУ

Национальный банк прогнозирует, что в четвертом квартале текущего года Украина привлечет $3 млрд - $2 млрд от Международного валютного фонда и $1 млрд - от размещения еврооблигаций. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на сегодняшнем брифинге.

"В нашем прогнозе мы в принципе закладываем, что осенью Минфин выйдет на рынок евробондов и разместит $1 млрд. Но это наше экспертное ожидание и оно не связано с тем, что "нужно дожить до конца года". Нет, это стандартное выстраивание профиля погашения ценных бумаг", - сказал он.

Кроме того, по его мнению, в четвертом квартале начнется новая программа с МВФ, и Украина получит $2 млрд. В целом, по словам Сологуба, размер новой программы может быть в диапазоне $5-10 млрд на срок от 36 до 48 месяцев.

"У нас нет никакого инсайда, это наша экспертная оценка", - подчеркнул замглавы НБУ.

Напомним, в июне Минфин разместил семилетние еврооблигации Украины на $1 млрд по ставке 6,75% годовых. До этого министерство на протяжении 15 лет не выход на рынок евробондов.