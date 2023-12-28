Кабмин поручил пересмотреть систему зарплат учителей

Увеличение окладов педагогических работников по постановлению №822 в 2024 году снова не состоится

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Кабинет министров поручил Министерству образования и науки в 2024 году провести "комплексный пересмотр системы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников". Об этом сообщается в постановлении правительства №1381 от 27 декабря.

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Она должна учитывать положения статьи 61 закона "Об образовании", предусматривающей, что самый низкий должностной оклад педагогического работника устанавливается в размере трех минимальных заработных плат.

Министерству также поручили пересмотреть систему надбавок, доплат и других выплат с целью обеспечения прозрачности, предсказуемости и справедливости формирования заработной платы.

Этим же постановлением правительство пятый год подряд заморозило действие постановления №822 о повышении зарплат учителей до четырех прожиточных минимумов.