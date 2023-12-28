Кабмин поручил пересмотреть систему зарплат учителей
Кабинет министров поручил Министерству образования и науки в 2024 году провести "комплексный пересмотр системы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников". Об этом сообщается в постановлении правительства №1381 от 27 декабря.
Она должна учитывать положения статьи 61 закона "Об образовании", предусматривающей, что самый низкий должностной оклад педагогического работника устанавливается в размере трех минимальных заработных плат.
Министерству также поручили пересмотреть систему надбавок, доплат и других выплат с целью обеспечения прозрачности, предсказуемости и справедливости формирования заработной платы.
Этим же постановлением правительство пятый год подряд заморозило действие постановления №822 о повышении зарплат учителей до четырех прожиточных минимумов.
- В 2019 году Кабинет министров Владимира Гройсмана перед отставкой решил провести реформу оплаты труда в образовании с целью вывести минимальный должностной оклад на четыре прожиточных минимума, предусмотренных законодательством. Следующие правительства это решение приостановили, потому что оно требовало очень больших расходов из государственного бюджета.