Кабмін доручив переглянути систему зарплат учителів
Кабінет міністрів доручив Міністерству освіти й науки протягом 2024 року провести "комплексний перегляд системи оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників". Про це повідомляється в постанові уряду №1381 від 27 грудня.
Вона повинна враховувати положення статті 61 закону "Про освіту", яка передбачає, що найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.
Міністерству також доручили переглянути систему надбавок, доплат та інших виплат з метою забезпечення прозорості, передбачуваності та справедливості формування заробітної плати.
Цією ж постановою уряд п'ятий рік поспіль заморозив чинність постанови №822 про підвищення зарплат вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.
- У 2019 році Кабінет міністрів Володимира Гройсмана перед відставкою вирішив провести реформу оплати праці в освіті з метою вивести мінімальний посадовий оклад на чотири прожиткові мінімуми, передбачені законодавством. Наступні уряди це рішення призупинили, тому що воно вимагало дуже великих видатків з державного бюджету.