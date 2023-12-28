Кабмін доручив переглянути систему зарплат учителів

Збільшення окладів педагогічних працівників за постановою №822 у 2024 році знову не відбудеться

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Кабінет міністрів доручив Міністерству освіти й науки протягом 2024 року провести "комплексний перегляд системи оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників". Про це повідомляється в постанові уряду №1381 від 27 грудня.

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Вона повинна враховувати положення статті 61 закону "Про освіту", яка передбачає, що найнижчий посадовий оклад педагогічного працівника встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

Міністерству також доручили переглянути систему надбавок, доплат та інших виплат з метою забезпечення прозорості, передбачуваності та справедливості формування заробітної плати.

Цією ж постановою уряд п'ятий рік поспіль заморозив чинність постанови №822 про підвищення зарплат вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів.