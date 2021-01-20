Кабмин утвердил повышение зарплат бюджетникам. Учителям обещают +20%

Кабинет министров Украины утвердил новую тарифную ставку для рассчета зарплат сотрудников бюджетной сферы. Соответствующее решение на заседании принял Кабмин.

Должностные оклады бюджетников рассчитываются из размера оклада работника первого тарифного разряда. С 1 января 2021 года этот оклад составляет 2670 грн, а с декабря оклад работника первого разряда вырастет до 2893 грн.

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"Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено финансами", – заявил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правительство также заложило деньги для повышения зарплат медикам на 30% в этом году, добавил на заседании премьер-министр.

1 сентября 2020 года должностные оклады работников бюджетной сферы выросли в связи с повышением минимальной зарплаты. Должностной оклад работника первого тарифного разряда составлял 2225 грн.

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Александр Мясищев

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