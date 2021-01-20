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Кабмин утвердил повышение зарплат бюджетникам. Учителям обещают +20%

20.01.2021, 13:12
Кабмин утвердил повышение зарплат бюджетникам. Учителям обещают +20% - Фото
Заседание Кабмина в условиях карантина (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров Украины утвердил новую тарифную ставку для рассчета зарплат сотрудников бюджетной сферы. Соответствующее решение на заседании принял Кабмин.

Должностные оклады бюджетников рассчитываются из размера оклада работника первого тарифного разряда. С 1 января 2021 года этот оклад составляет 2670 грн, а с декабря оклад работника первого разряда вырастет до 2893 грн.

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"Зарплаты учителей вырастут на 20% уже в этом месяце. Сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено финансами", – заявил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правительство также заложило деньги для повышения зарплат медикам на 30% в этом году, добавил на заседании премьер-министр.

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Александр Мясищев
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