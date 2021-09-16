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Кабмин предлагает увеличить минимальную зарплату на 200 грн в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 11:01
Кабмин предлагает увеличить минимальную зарплату на 200 грн в 2022 году - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров планирует повысить минимальную заработную плату в 2022 году на 200 грн с 1 октября. Об этом сказано в законопроекте о госбюджете на 2022 год (№6000), зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября.

В документе предусмотрена минимальная зарплата на 1 января в размере 6500 грн; с 1 октября – 6700 грн.

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Также предусмотрены расходы на установку должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки: 1 января – в размере 2893 грн; 1 октября – 2982 грн.

Расходы на оплату труда работников государственных органов предлагается увеличить с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 6,2%.

На сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн. Согласно госбюджету-2021, она вырастет до 6500 грн с 1 декабря этого года.

  • 15 сентября Кабмин утвердил законопроект о госбюджете на 2022 год и направил его в Верховную Раду. Основные цифры и макропоказатели – тут.

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Юрий Тарасовский
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