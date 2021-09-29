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Кабмин причислил еще один остров в Карибском море к офшорам

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 13:50
Кабмин причислил еще один остров в Карибском море к офшорам - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров включил в перечень офшорных зон Синт-Мартен. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 29 сентября, передает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"К украинскому перечню оффшорных зон добавили юрисдикцию Синт-Мартена – острова в Карибском море", – говорится в сообщении.

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Синт-Мартен — самоуправляемое государственное образование со значительной автономией (status aparte) в составе Королевства Нидерландов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что результатом принятия распоряжения будет обновление перечня оффшорных зон, повышение эффективности государственного финмониторинга в сфере противодействия отмывания доходов.

Оффшор – государство с особыми условиями ведения бизнеса для зарубежных фирм и компаний, среди них — низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчетности и управления. А также, они предоставляют возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса.

  •  18 февраля 2020 года Совет Европы добавил в список налоговых юрисдикций, нарушающих критерии прозрачности ведения бизнеса, Каймановы острова, Палау, Панаму и Сейшельские острова. В 2020 году Кабмин причислил Панаму к офшорам. 

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Наталия Софиенко
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кабмин офшоры Синт-Мартен список офшорных стран
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