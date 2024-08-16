Кабмин придумал новые виды санкций
Кабинет министров на заседании в пятницу, 16 августа, одобрил законопроект, предлагающий ввести в Украине новые виды секторальных санкций: запрет на распространение программного обеспечения и запрет на доступ к ресурсам в интернете. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Текст законопроекта опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.
Согласно законопроекту, под запрет могут попасть программные продукты, если они:
→ созданы юридическим или физическим лицом из иностранного государства, к которым применены санкции;
→ созданы с использованием исходного или объектного кода подпадающих под санкции программных продуктов;
→ созданы лицами, подпадающими под санкции, независимо от страны их происхождения.
Запрещение доступа к электронным информационным ресурсам в интернете будет касаться веб-сайтов, веб-страниц и других веб-ресурсов.
- В последний раз санкции против России в Украине вводились в июне 2024 года.
- В основном они касались продолжения действия ограничений, заканчивавшихся этим летом. Но отдельные положения решения СНБО, например, привели к остановке транзита нефти Лукойла в Словакию и Венгрию.