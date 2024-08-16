Кабмін придумав нові види санкцій

Російське програмне забезпечення може потрапити під секторальні санкції в Україні

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 16 серпня, схвалив законопроєкт, який пропонує запровадити в Україні нові види секторальних санкцій: заборону на поширення програмного забезпечення і заборону на доступ до ресурсів в інтернеті. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Текст законопроєкту опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

Згідно із законопроєктом, під заборону можуть потрапити програмні продукти, якщо вони:

→ створені юридичною чи фізичною особою з іноземної держави, до яких застосовано санкції;

→ створені з використанням вихідного або об’єктного коду програмних продуктів, що підпадають під санкції;

→ створені особами, які підпадають під санкції, незалежно від країни їх походження.

Заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в інтернеті стосуватиметься вебсайтів, вебсторінок та інших вебресурсів.