Кабмін придумав нові види санкцій
Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 16 серпня, схвалив законопроєкт, який пропонує запровадити в Україні нові види секторальних санкцій: заборону на поширення програмного забезпечення і заборону на доступ до ресурсів в інтернеті. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Текст законопроєкту опублікував у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.
Згідно із законопроєктом, під заборону можуть потрапити програмні продукти, якщо вони:
→ створені юридичною чи фізичною особою з іноземної держави, до яких застосовано санкції;
→ створені з використанням вихідного або об’єктного коду програмних продуктів, що підпадають під санкції;
→ створені особами, які підпадають під санкції, незалежно від країни їх походження.
Заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в інтернеті стосуватиметься вебсайтів, вебсторінок та інших вебресурсів.
- Востаннє санкції проти Росії в Україні вводилися в червні 2024 року.
- В основному вони стосувалися продовження дії обмежень, які закінчувалися цього літа. Але окремі положення рішення РНБО, наприклад, призвели до зупинки транзиту нафти Лукойлу в Словаччину й Угорщину.