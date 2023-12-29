Кабмин продолжил запрет на экспорт соли, газа, золота
Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2024 год. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.
Документ продлевает нулевые квоты на экспорт некоторых видов стратегических товаров.
Так продлен запрет на экспорт в 2024 году:
- природного газа украинского происхождения
- соли, пригодной для потребления людьми
- каменного угля, антрацита; брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля.
- древесины топливной (бревна, поленья, сучки, хворост, ветки, стружка)
- серебра (включая серебро с покрытием из золота или платины) в необработанном, полуобработанном виде или в виде порошка (кроме банковских металлов).
- золота (включая золото с покрытием из платины) в необработанном, полуобработанном виде или в виде порошка (кроме банковских металлов)
- отходов или лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами.
Кабмин разрешил экспортировать незначительные объемы коксующегося угля (только марки "К", 900 000 тонн) и мазута (540 000 тонн). В 2023 году экспорт мазута был запрещен.
- 30 мая 2023 года Кабмин временно запретил экспорт сахара. Запрет ослабили в июле: сахар разрешили продавать в Румынию. Все ограничения сняли в октябре.
- 3 октября в Украине ввели контроль за экспортом титановой руды: названы объемы за год.