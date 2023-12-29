Кабмин продолжил запрет на экспорт соли, газа, золота

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Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2024 год. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Документ продлевает нулевые квоты на экспорт некоторых видов стратегических товаров.

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Так продлен запрет на экспорт в 2024 году:

- природного газа украинского происхождения

- соли, пригодной для потребления людьми

- каменного угля, антрацита; брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля.

- древесины топливной (бревна, поленья, сучки, хворост, ветки, стружка)

- серебра (включая серебро с покрытием из золота или платины) в необработанном, полуобработанном виде или в виде порошка (кроме банковских металлов).

- золота (включая золото с покрытием из платины) в необработанном, полуобработанном виде или в виде порошка (кроме банковских металлов)

- отходов или лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами.

Кабмин разрешил экспортировать незначительные объемы коксующегося угля (только марки "К", 900 000 тонн) и мазута (540 000 тонн). В 2023 году экспорт мазута был запрещен.

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