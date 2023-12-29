Кабмін продовжив заборону на експорт солі, газу, золота

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Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квотам на 2024 рік. Відповідна постанова опублікована на урядовому порталі.

Документ продовжує нульові квоти на експорт деяких видів стратегічних товарів.

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Так продовжено заборону на експорт у 2024 році:

- природного газу українського походження

- солі, придатної для споживання людьми

- кам'яного вугілля, антрациту; брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, одержаних з кам'яного вугілля.

- деревини паливної (колоди, поліна, сучки, хмиз, гілки, стружка)

- срібла (зокрема срібла з покриттям із золота або платини) у необробленому, напівобробленому вигляді або у вигляді порошку (крім банківських металів).

- золота (зокрема золота з покриттям із платини) у необробленому, напівобробленому вигляді або у вигляді порошку (крім банківських металів)

- відходів або брухту дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами.

Кабмін дозволив експортувати незначні обсяги коксівного вугілля (тільки марки "К", 900 000 тонн) та мазуту (540 000 тонн). У 2023 році експорт мазуту був заборонений.

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