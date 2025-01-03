Кабмин расширил полномочия НБУ по валютному регулированию: детали

Правительство внесло изменения в распоряжение по установлению Национальным банком исключений при валютных операциях

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Кабинет министров Украины внес изменения в распоряжение по установлению Национальным банком исключений при валютных операциях. Об этом по итогам заседания правительства 3 января сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Изменения внесены в приложение "Перечень товаров и (или) отраслей экономики, для которых Национальный банк имеет право устанавливать исключения и (или) особенности введения меры защиты" в распоряжение Кабмина от 13 февраля 2019 года №76.

Теперь Нацбанк получил право устанавливать исключения и особенности введения предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров для нужд соглашения о разделе продукции, а также предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины нерезидентам.

Это позволит осуществлять надлежащий валютный надзор за операциями.