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Кабмин разблокировал выплаты больничных

Кабмин разблокировал выплаты больничных
20.12.2019, 14:25

Общая сумма расходов Фонда составила 15, 361 млрд грн

Кабинет министров увеличил бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 млрд грн за счет перевыполнения плана по доходам. Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

Отмечается, что 18 декабря правительство утвердило изменения в бюджет Фонда. "По направлению материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение) определено на 1,017 млрд грн больше, общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн", - сказано в сообщении.

В ФССУ пояснили, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета в частности, за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств. "Общие доходы Фонда с учетом остатка средств на начало года определены в размере 25,665 млрд грн", - говорится в сообщении.

  • В ноябре Кабинет министров направил дополнительные 1,4 млрд грн на выплату в 2019 году больничных по беременности и родам, для больничных по временной потере трудоспособности и на погребение.

 

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