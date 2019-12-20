Кабмин разблокировал выплаты больничных

Кабинет министров увеличил бюджет Фонда социального страхования на 2019 год на 1 млрд грн за счет перевыполнения плана по доходам. Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

Отмечается, что 18 декабря правительство утвердило изменения в бюджет Фонда. "По направлению материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение) определено на 1,017 млрд грн больше, общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн", - сказано в сообщении.

В ФССУ пояснили, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета в частности, за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств. "Общие доходы Фонда с учетом остатка средств на начало года определены в размере 25,665 млрд грн", - говорится в сообщении.