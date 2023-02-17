Кабмин снимает большинство ограничений на публикацию информации о госзакупках
Кабинет министров утвердил ряд изменений, которые расширяют перечень данных для публикации в электронных системах государственных закупок. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Все договоры, приложения и внесения изменений в договоры по результатам аукционов должны быть опубликованы в системе, уточнил Шмыгаль.
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Премьер добавил, что также уменьшатся количество случаев, когда закупки могут проходить без использования электронной системы.
"После начала полномасштабной войны часть закупок стала менее публичной из-за вопросов национальной безопасности. Однако мы должны возвращаться к прозрачным процедурам, чтобы минимизировать коррупционные риски", — заявил Шмыгаль.
В конце января премьер-министр поручил обновить процедуру публичных закупок для армии.
Это решение последовало после скандала с закупками Минобороны продуктов питания для военных.
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