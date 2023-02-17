Кабмин снимает большинство ограничений на публикацию информации о госзакупках

Кабинет министров утвердил ряд изменений, которые расширяют перечень данных для публикации в электронных системах государственных закупок. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Все договоры, приложения и внесения изменений в договоры по результатам аукционов должны быть опубликованы в системе, уточнил Шмыгаль.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Премьер добавил, что также уменьшатся количество случаев, когда закупки могут проходить без использования электронной системы.

"После начала полномасштабной войны часть закупок стала менее публичной из-за вопросов национальной безопасности. Однако мы должны возвращаться к прозрачным процедурам, чтобы минимизировать коррупционные риски", — заявил Шмыгаль.

В конце января премьер-министр поручил обновить процедуру публичных закупок для армии.

Это решение последовало после скандала с закупками Минобороны продуктов питания для военных.

2 января 2023 года Кабмин временно разрешил проводить торги на Prozorro без аукционов.

31 января Резников обещал вернуть общественный контроль над закупками Минобороны вещей и питания.

2 февраля ГБР задержало подозреваемых в хищении на продуктах для армии – фото.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.