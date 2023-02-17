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Кабмин снимает большинство ограничений на публикацию информации о госзакупках

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 16:54
Кабмин снимает большинство ограничений на публикацию информации о госзакупках - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров утвердил ряд изменений, которые расширяют перечень данных для публикации в электронных системах государственных закупок. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.   

Все договоры, приложения и внесения изменений в договоры по результатам аукционов должны быть опубликованы в системе, уточнил Шмыгаль. 

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Премьер добавил, что также уменьшатся количество случаев, когда закупки могут проходить без использования электронной системы. 

"После начала полномасштабной войны часть закупок стала менее публичной из-за вопросов национальной безопасности. Однако мы должны возвращаться к прозрачным процедурам, чтобы минимизировать коррупционные риски", — заявил Шмыгаль. 

В конце января премьер-министр поручил обновить процедуру публичных закупок для армии. 

Это решение последовало после скандала с закупками Минобороны продуктов питания для военных.  

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Роман Бриль
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кабмин минобороны prozorro общественный контроль госзакупки
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