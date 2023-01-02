Кабмин временно разрешил проводить торги на Prozorro без аукционов

Кабинет министров принял изменения в постановление №1178, согласно которым с 3 января открытые торги с особенностями в системе Prozorro временно будут проходить без аукционов. Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.

Отказ от аукционов призван обеспечить равные права всех участников закупок при регулярных и длительных отключениях электроэнергии, говорится в сообщении.

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В Prozorro объясняют, что с началом массированных обстрелов энергоинфраструктуры предприниматели чаще жалуются, что не смогли принять участие в аукционе из-за отсутствия интернета. Несколько раз Prozorro была вынуждена перенести дату проведения аукционов, однако в нынешних условиях это не является системным решением проблемы и приводит к затягиванию торгов.

"Отказ от аукционов — это временное решение, и мы будем рады их вернуть, как только ситуация с нашей энергосистемой будет более стабильной и прогнозируемой", — комментируют в Prozorro.

При этом подчеркивается, что даже при отсутствии аукционов в системе Prozorro и дальше будут проводиться конкурентные закупки, позволяющие экономить средства. Система автоматически будет определять наиболее выгодное предложение на основе цен, предоставленных поставщиками при подаче своего тендерного предложения.

18 ноября 2022 года в Prozorro произошли изменения: основной процедурой госзакупок стали открытые торги с особенностями.

13 декабря Укрнафта перевела все закупки в систему Prozorro.

14 декабря Всемирный банк заявил, что задействует систему Prozorro для всех проектов по восстановлению Украины.

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Роман Бриль

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