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Кабмин временно разрешил проводить торги на Prozorro без аукционов

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 17:59
Кабмин временно разрешил проводить торги на Prozorro без аукционов - Фото
Фото: Prozorro/Facebook

Кабинет министров принял изменения в постановление №1178, согласно которым с 3 января открытые торги с особенностями в системе Prozorro временно будут проходить без аукционов. Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.  

Отказ от аукционов призван обеспечить равные права всех участников закупок при регулярных и длительных отключениях электроэнергии, говорится в сообщении. 

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В Prozorro объясняют, что с началом массированных обстрелов энергоинфраструктуры предприниматели чаще жалуются, что не смогли принять участие в аукционе из-за отсутствия интернета. Несколько раз Prozorro была вынуждена перенести дату проведения аукционов, однако в нынешних условиях это не является системным решением проблемы и приводит к затягиванию торгов. 

"Отказ от аукционов — это временное решение, и мы будем рады их вернуть, как только ситуация с нашей энергосистемой будет более стабильной и прогнозируемой", — комментируют в Prozorro.  

При этом подчеркивается, что даже при отсутствии аукционов в системе Prozorro и дальше будут проводиться конкурентные закупки, позволяющие экономить средства. Система автоматически будет определять наиболее выгодное предложение на основе цен, предоставленных поставщиками при подаче своего тендерного предложения. 

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Роман Бриль
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