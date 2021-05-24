Кабмин снова переименовал Министерство развития экономики

Кабинет министров переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Министерство экономики Украины.

Соответствующее постановление №504 от 21 мая обнародовано на правительственном портале.

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"Министерству экономики в месячный срок подать в установленном порядке на рассмотрение Кабинета министров Украины предложения касательно внесения в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления", – говорится в документе.

В сентябре 2019 года Кабмин под руководством премьера Алексея Гончарука переименовал ряд министерств. В частности, Министерство экономического развития и торговли было переименовано в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. 20 мая Верховная Рада Украины утвердила нового министра экономики. Министром назначен Алексей Любченко.

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Наталия Софиенко

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