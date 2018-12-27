Кабмин создал рабочую группу для реформы ГФС

Кабинет министров Украины принял постановление о создании межведомственной рабочей группы по вопросам реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Персональный состав рабочей группы будет утверждаться главой Минфина и не будет превышать 50 человек. В состав рабочей группы войдут представители органов исполнительной власти, международных и общественных организаций, народные депутаты Украины, эксперты.

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Кабинет Министров также утвердил Положение о межведомственной рабочей группе и определил ее основные задачи. Рабочая группа будет осуществлять анализ предложений по реформированию государственной налоговой и таможенной служб и подавать на рассмотрение правительства разработанные рекомендации.

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Как отметили в Минфине, это будет способствовать внедрению международного опыта в сфере построения эффективной организационной и функциональной структуры органов государственной власти, реализующих налоговую и таможенную политику.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

В январе планирует планирует объявить конкурсы на глав Налоговой и Таможенной служб.