Кабмин: Украина и США договорились начать работу над зоной свободной торговли

Фото: пресс-служба Офиса президента

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов США Скотт Бессент во время встречи в Вашингтоне 23 апреля договорились начать работу над зоной свободной торговли. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства.

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"Ценим конструктивный тон переговоров между нашими техническими командами [по соглашению о полезных ископаемых] и рассчитываем на дальнейший плодотворный диалог ради благосостояния украинского и американского народов", — сказал Шмыгаль.

В 2023 году премьер-министр сказал, что Украина рассчитывает на создание прогрессивной зоны свободной торговли с США по принципу "можно все, что не запрещено". Такой договор не регулирует, что разрешено, а наоборот – выписывает исключения из полной свободы торговли.

Украина импортирует из США продукции на $3,4 миллиарда в год.

В начале апреля заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка сказал, что Украина готова обнулить пошлины на эту продукцию и будет говорить об этом с администрацией США "при первой же возможности".

Украинский экспорт в США в 2024 году составил $874 млн, из которых самая большая доля пришлась на чугун ($363 миллиона) и трубы ($112 миллионов). С начала апреля на все украинские товары в США действует универсальная пошлина 10% (на сталь и стальные изделия – 25%).