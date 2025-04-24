Кабмін: Україна і США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі

Фото: пресслужба Офісу президента

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі у Вашингтоні 23 квітня домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі. Про це повідомила пресслужба українського уряду.

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"Цінуємо конструктивний тон перемовин між нашими технічними командами [щодо угоди про корисні копалини] й розраховуємо на подальший плідний діалог задля добробуту українського й американського народів", — сказав Шмигаль.

У 2023 році прем'єр-міністр сказав, що Україна розраховує на створення прогресивної зони вільної торгівлі зі США за принципом "можна все, що не заборонено". Такий договір не регулює, що дозволено, а навпаки – виписує виключення з повної свободи торгівлі.

Україна імпортує зі США продукції на $3,4 мільярда в рік.

На початку квітня заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка сказав, що Україна готова обнулити мита на цю продукцію і буде говорити про це з адміністрацією США "за першої-ліпшої нагоди".

Український експорт до США у 2024 році становив $874 млн, з яких найбільша частка припала на чавун ($363 мільйони) та труби ($112 мільйонів). З початку квітня на всі українські товари у США діє універсальне мито 10% (на сталь і сталеві вироби – 25%).