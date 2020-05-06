Кабмин уменьшил отчисления в бюджет для госкомпаний

С 1 января 2020 года государственные предприятия будут отчислять в государственный бюджет 80% чистой прибыли, вместо 90%. Решение принято сегодня на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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"В то же время для ГП НАЭК "Энергоатом", ГП "Международный аэропорт "Львов" и ГП "Международный аэропорт "Борисполь" отчисления части чистой прибыли установлен на уровне 30%", - уточняют в сообщении.

В Кабмине отмечают, что в результате такого решения госкомпании получат больше финансовых ресурсов на развитие производства. При этом, новые положения позволят обеспечить выполнение поступлений в госбюджет в объемах, определенных законом о госбюджете на 2020 год.

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