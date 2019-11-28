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Кабмин упростил декларирование международных экспресс-посылок

Кабмин упростил декларирование международных экспресс-посылок
28.11.2019, 13:26

Изменен форма таможенной декларации М-16, а также появится ее электронная версия­­­­­­, которая позволит не обращаться к услугам брокеров

Кабинет министров Украины внес изменения в постановления от 21 мая 2012 года №450 и №461. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, появится электронная версия таможенной декларации М-16, которая применяется для декларирования товаров стоимостью от 100 евро, пересылаемых из-за границы в экспресс-отправлениях.

"Норма после доработки программных сервисов позволит гражданам самостоятельно осуществлять (после получения определенных навыков) декларирование своих товаров без привлечения таможенных брокеров, соответственно предоставит им возможность сэкономить средства на таможенном оформлении товаров", - говорится в сообщении.

Кроме того, изменится и сама форма декларации М-16.

В Минфине также отмечают, что благодаря изменениям, актуализирован список товаров, перемещение которых транзитом через Украину осуществляется при обязательном предоставлении таможенным органам финансовых и других гарантий.

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