Кабмин упростил получение субсидий. Кого коснется

Кабинет Министров Украины на заседании 20 октября принял внесенное Министерством социальной политики постановление об упрощении условий назначения жилищных субсидий отдельным категориям населения. Об этом в Facebook написала министр социальной политики Юлия Соколовская.

"Накануне нового отопительного сезона мы облегчаем условия получения субсидий тем категориям населения, которые ранее имели с этим проблемы", - написала Соколовская.

Она уточнила, что постановление касается: детских домов семейного типа (ДДСТ), военнослужащих, граждан старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих в сельской местности, но зарегистрированных по разным адресам.

Принятое постановление предоставляет право комиссиям органов местного самоуправления назначать субсидию ДДСТ на сверхурочную площадь жилья. Кроме того, в доход ДДСТ не будет учитываться материальная помощь и стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими транспортные средства.

Для пенсионеров в сельской местности при назначении жилищной субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу.

Для военнослужащих субсидия будет назначаться без получения информации об уплате единого социального взноса.

Соколовская также отметила, что семьям, у которых есть прицеп, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет, больше не будут отказывать в субсидии.