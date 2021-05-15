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Кабмин упростит назначение субсидий: предложены новые критерии

15.05.2021, 14:49
Кабмин упростит назначение субсидий: предложены новые критерии - Фото
Марина Лазебная (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Кабинет министров в ближайшее время поднимет до 100 000 грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала Украина 24.

Министр анонсировала новые критерии относительно имущества и депозитов, которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии.

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"Была одна машина, стало две, было одно жилое помещение, стало – наличие двух, и третий – депозит. Это история, требующая анализа. Поскольку депозит 56 000 грн может быть даже у пенсионерки, которая там себе откладывала. В ближайшее время мы внесем изменения, мы поправим немного эти вещи, чтобы успокоить людей [...] Сейчас 56 000 грн, а мы поднимем до 100 000 грн", – цитирует Лазебную Интерфакс-Украина.

По ее словам, после верификации в субсидии может быть отказано примерно 3% домохозяйств по другим критериям, не связанными с наличием депозитов.

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Юрий Тарасовский
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